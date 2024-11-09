انتظام امتحانات الميدتيرم بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، انتظام سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 "الميدتيرم" داخل كليات الجامعة، حيث بدأت الكليات في إجراء الاختبارات وفقًا للضوابط والقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم الإعلان عن جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية لكل كلية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات للطلاب وتنظيم عملية الامتحانات بشكل فعال.

وأضاف" مندور" أن الامتحانات مستمرة خلال الأسبوع الحالي و الأسبوع المقبل، حيث تشمل جميع الكليات المختلفة، سواءً للبرامج العلمية أو الأدبية.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الالتزام باللوائح التي تتضمن منع الغش، وحظر دخول الهواتف المحمولة والأجهزة اللاسلكية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات والمعامل.

و أشار "مندور" إلى أن امتحانات الميدترم تهدف إلى قياس مدى تحصيل الطلاب وفهمهم للمواد الدراسية، بما يتماشى مع الأهداف الأكاديمية للجامعة.

وفي إطار الحرص على متابعة سير الامتحانات، قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية شملت لجان الامتحانات في كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية الطب البيطري، وكلية التجارة، حيث اطمأن على حسن سير العملية الامتحانية وتوفر الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأكد الدكتور عبد النعيم أن الامتحانات في كلية الطب البيطري تُجرى إلكترونيًا ، مما يعكس تطور الجامعة في تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة لضمان دقة وكفاءة العملية الامتحانية.

و أوضح "عبد النعيم" أن الكليات أتمت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، حيث جرى إعداد وتجهيز القاعات والمعامل بمختلف الاحتياجات التقنية والفنية اللازمة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن أسئلة امتحانات الميدتيرم صُممت لقياس مدى قدرة الطلاب على الفهم والتحليل، مع التركيز على تغطية كافة الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية العام الدراسي، بما يحقق الأهداف التعليمية المرجوة.

يُذكر أن التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات يُشير إلى الضوابط العامة التي يجب اتباعها في امتحانات الميدتيرم، والتي تضمنت الإعلان عن الجداول عبر المواقع الإلكترونية للكليات، تجهيز القاعات بأحدث الوسائل التكنولوجية، وضمان تطبيق إجراءات تتيح للطلاب التركيز والفهم العميق للمقررات الدراسية.