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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أشرف العجرمي: ترامب لديه إرث سيئ للغاية في التعامل مع الملف الفلسطيني

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الدكتور أشرف العجرمي، الوزير الفلسطيني السابق، أنه لا أحد يعلم تمامًا ما السياسة الذي سيتبعها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالرغم من كل وعوده السابقة بإنهاء الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن ترامب شخص غير متوقع بنسبة 100%،  ويمكنه أن ينقلب على أي موقف أعلنه قبل ذلك.

 وأضاف «العجرمي»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دونالد ترامب لديه إرث سيء للغاية في التعامل مع الملف الفلسطيني، ونقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس المحتلة، وهذا أغضب الفلسطينيين ووافق على ضم  الجولان و أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وتابع: «الإرث الذي تركه ترامب في ولايته السابقة كان سيء للغاية وغير مقبول للشعب الفلسطيني على الإطلاق، ولكن ترامب يتحدث الآن بلغة مختلفة وهي إنهاء الحرب، فهل يستطيع  ترامب أن يجبر إسرائيل على الذهاب إلى صفقة سياسية وهذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة».

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