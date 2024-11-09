"الهوية في حياتنا المعاصرة" ندوة تثقيفية بالسحيمي.. غدًا

في إطار الانشطة الثقافية والفنية لوزارة الثقافة خلال شهر نوفمبر الجاري، وبالتعاون بين مركزي إبداع طلعت حرب الثقافي وبيت السحيمي، التابعان لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، يقدمان ندوة تثقيفية بعنوان "الهوية في حياتنا المعاصرة" وذلك في السابعة مساء غداً (الأحد ١٠ نوفمبر) ببيت السحيمي بشارع المعز.

ضيوف الندوة الدكتورة إيمان مهران، الأستاذة باكاديمية الفنون، الدكتورة اميرة نبيل صبحي، تخصص تصميم وطباعة المنسوجات وتدير الحوار الكاتبة الصحفية منال نور الدين.

يعقب الندوة حفل جديد تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.