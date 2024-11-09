جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية بمستشفيات أشمون والوحدات الصحية

قام الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بزيارة تفقدية لمستشفيات أشمون، كما شملت عدة منشآت طبية هامة بالمنطقة.

بدأت الزيارة بمستشفى حميات أشمون، حيث تم الاطلاع على الأوضاع الصحية بها، ومتابعة العمل بكافة الأقسام تلاها المرور على المستشفى الجديدة للتأكد من نسب الإنشاءات والتقدم في أعمال البناء.

كما شملت الزيارة مستشفى أشمون العام، حيث تم تفقد مختلف الأقسام، بدءًا من قسم الطوارئ، الإستقبال والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية والمطبخ مع استطلاع آراء المواطنين والعاملين بالمستشفى.

وخلال الجولة، تم ملاحظة حالة إنسانية حيث اشتكى والد طفل من تعطل أوراق التأمين الصحي، مما حال دون استخراج تصريح دفن الطفل، وعلى الفور، تم التواصل مع إدارة التأمين الصحي، وتم إستكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج التصريح.

وحالة أخرى، اشتكت سيدة من عدم توافر دواء السكر في صيدلية المستشفى، وتم التواصل سريعًا مع مستشفى زاوية الناعورة، التي قامت بتوريد 2000 علبة دواء لسد العجز.

كما شملت الجولة زيارة مستشفى جراحات اليوم الواحد، حيث تم المرور على جميع الأقسام والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة.

واختتمت الزيارة بتفقد الوحدة الصحية بسبك الأحد، حيث تم الاطلاع على الأعمال التطويرية الشاملة التي تمت بالمكان، بما في ذلك زيارة العيادات المختلفة مثل عيادة الأسنان، المبادرات الرئاسية، عيادة المشورة، عيادة المقبلين على الزواج، برنامج الألف يوم الذهبية، تنظيم الأسرة، والعلاج الطبيعي.

وقد أشاد الدكتور أسامة بالجهود المبذولة في تحسين وتطوير هذه الوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

رافقه في المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي , و لدكتورة شيماء دنيا، مديرة الإدارة الطبية بأشمون ، والدكتورة عزة عيسوي، نائب مدير الإدارة، بالإضافة إلى فريق الإشراف الإداري بمستشفى أشمون العام الدكتور محمد الحنش نائب المدير، الدكتور أحمد صدقي رئيس الهيئة الطبية، الدكتورة سحر عبدالهادي وكيل المستشفى، الدكتور إبراهيم الاعصر نائب المدير، الدكتور معاذ عزب نائب المدير , حيث تم تبادل الآراء والملاحظات حول سبل تحسين الخدمات الصحية في المستشفى.