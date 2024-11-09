خبير سياسات دولية: ترامب الخيار الأقل سوءا لإيران مقارنة بالإدارة الديمقراطية

قال الدكتور محمد محسن أبوالنور، خبير السياسات الدولية، إن إيران كانت تعلم أن دونالد ترامب هو الرئيس الأمريكي المقبل لأسباب يطول شرحها؛ لذلك طهران وضعت تصورا لما سيحدث مع الرئيس الأمريكي، فالعقلية الاستراتيجية لإيران تتصور أن ترامب هو الخيار الأقل سوءًا مقارنة بالإدارة الديمقراطية؛ لأن الأخيرة دعمتْ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمًا كبيًرا، وجعلته يفعل في الإقليم ما يشاء، بل إن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك للمرة الأولى في التاريخ - على حسب علمه - في مجلس الحرب الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر 2023.

وأضاف «أبوالنور»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يبدو في إيران من الصعب للغاية - على الاٌقل في الوقت الراهن- أن يتم الاتفاق مع ترامب؛ لأن الأخير لا يريد أن يجلس مع الرئيس الإيراني، ولكن مع المرشد الأعلى علي خامئني، وهذا أمر غير وارد بتاتا في السياسة الإيرانية.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة بسبتمبر الماضي بأن يده ممدودة للسلام مع الجميع كالولايات المتحدة الأمريكية، هذا في رأيه الشخصي لم يكن تصور جيد لترامب للذهاب والتفاوض مباشرة مع إيران ما لم تقدم طهران مشروعا أو صفقة كبيرة للرئيس الأمريكي المنتخب حتى يضغط من خلالها على اللاعب الإسرائيلي في الإقليم.