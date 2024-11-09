غداً.. مهرجان "دي-كاف" يختتم فعاليات نسخته الثانية عشر بـ4 عروض

يختتم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة ( دي-كاف)، غداُ الأحد، فعاليات نسخته الثانية عشر، والتي انطلقت في ١٧ أكتوبر الماضي.

ويضم برنامج آخر أيام المهرجان 4 عروض فنية متنوعة، وهم عرض "من بين جميع الناس في جميع أنحاء العالم" لفرقة ستانز كافيه، من المملكة المتحدة، في تمام الخامسة مساءً، بالهنجر بوسط البلد ، وعرض " نازار" للفنانة لارا قبيسي من لبنان والمملكة المتحدة، في تمام السابعة مساء، بمحل ممر كوداك.

و"نازار" هو عرض أدائي حي متعدد الحواس يضم طرفين ويتضمن الواقع الافتراضي، بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومجلس الفنون في إنجلترا وبي ثري ميديا.

بالإضافة إلى العرض المسرحي " أنا عشقت" ، في تمام الثامنة مساء، على ساحة روابط للفنون، وهو عرض مسرحي وثائقي تفاعلي يمزج بين الحكي والاستماع الموسيقي والقراءات واستكشاف مسارات من حياة سيد درويش وعصره، بدعم من أرشيف أوديوز، ومركز الجزويت الثقافي، ومركز الدراسات السكندرية.

كما يواصل معرض "معجم نازح: لغة النزوح" للفنانة الفلسطينية هالا عيد الناجي، مشاركته في المهرجان ضمن برنامج الفنون البصرية و الميديا الحديثة، في ساحة ممر كوداك، بدعم من المتحف المحظور - متحف الريسان برام الله بالشراكة مع كلستر.

ويقدم المعرض رحلة مثيرة من خلال اللغة التي تشكلت بنزوح الفلسطينيين من قطاع غزة، ويقدم مجموعة من المصطلحات و التعبيرات والكلمات العامية التي تعكس الحياة اليومية في رحلة النزوح، والمتجذرة في الثقافة الجمعية، ومن المقرر أن يمتد حتى ٢٤ نوفمبر.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية عشر من المهرجان ضمت على مدار 3 أسابيع 26 عرضًا متنوعًا بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، والفعاليات الخاصة، قدمها 124 فنانًا من 21 دولة، بالإضافة إلى 9 ورش عمل في مجالات متنوعة، كما أطلق المهرجان لأول مرة برنامج "القاهرة تنادي"، والذي استضاف 13 مخرجًا ومصمم رقص من العالم العربي.