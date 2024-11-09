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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى إسنا والطود

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفد بنك التنمية الأفريقي، ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وضم الوفد كل من الدكتور ياسر علوان، والمهندسة غادة مصطفى، وإبراهيم حميد، Ms. Rozein،.  Ms Alba، Ms Nora ، ممثلي بنك التنمية الأفريقى، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعاتPMU، والمهندس عزت الصياد المنسق العام للمشروع، والمهندسة ريهام حلمى، والمهندسة عزه محمود، وأحمد على، والمهندسة فاطمه كريم من الوزارة، وأحمد رزق، والمهندس أحمد سعيد، والمهندس ناصر طه، عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وجرى خلال اللقاء متابعة أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى تابعه لمدينتي إسنا والطود، الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.
واستعرض الاجتماع الموسع، الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي يخدم 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود هي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 250 ألف نسمة بهذه القرى.

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