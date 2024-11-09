أمل الحناوي: ترامب تعهد بإنهاء كافة الحروب التي يشهدها العالم

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية حصلت على اهتمام كبير، لا سيما بعد إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية ثانية، ويترقب العالم أجمع ما ستسفر عنه هذه الحقبة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الجمهورين.

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن في الوقت الذي تباد في غزة بالآلة إسرائيلية حادة وعيش لبنان أوضاع مأسوية صعبة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي تنتظر منطقة الشرق الأوسط تحركًا دوليًا وأمريكيًا يخفف من حدة الصراع ويتعاون وينسق مع القادة العرب وزعماء الدول الإقليمية، من أجل وقف المعاناة التي يمر بها ملايين الفلسطينيين واللبنانيين.

وتابعت: «دونالد ترامب تعهد بإنهاء كافة الحروب التي يشهدها العالم ووقف العدوان على غزة وإنهاء الحرب بشكل سريع وفوري في لبنان، وتسوية أزمة أوكرانيا سريعًا فهل ينجح الرئيس الجمهوري المنتخب فيما فشلت فيه إدارة بايدن ويستطيع تهدئة منطقة الشرق الأوسط الملتهبة ووضع حد للخلافات مع إيران وروسيا هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة».