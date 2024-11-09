رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة المختصة بإجراء المقابلات للمرشح لشغل وظيفة عميد كلية التجارة ، حيث ضمت اللجنة في عضويتها ، الدكتور صقر أحمد صقر رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور إسماعيل إبراهيم جمعة الأستاذ بجامعة الإسكندرية ، والدكتور اسامة محمد زكى الأستاذ بجامعة القاهرة ،والدكتور احمد احمد عبد الله اللحلح الأستاذ المتفرغ بقسم ادراة الاعمال وعميد الكلية السابق .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي ان اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدم لعمادة كلية التجارة، ورؤيته لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وقال رئيس جامعة المنوفية، إن اللجنة ناقشت المتقدم لشغل منصب العميد في الخطط التطويرية المقدمة منهم للارتقاء بالكلية ومساهمتها في تحقيق رؤية الجامعة ورؤية الدولة المستقبلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اختيار عمداء الكليات بالجامعة يتم وفقا للمعايير المحددة وبحيادية تامة مع الالتزام بالنزاهة والشفافية.

وقد استقبلت اللجنة، المرشح لشغل منصب العميد، وهو الدكتور محمد علي وهدان أستاذ المراجعة بكلية التجارة والقائم بعمل عميد الكلية .