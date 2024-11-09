عمرو رمزي يتعاقد على درب شكمبة

يستعد الفنان عمرو رمزي لتقديم عرض مسرحي جديد بعنوان “درب شكمبة” مع المخرج عصام الشويخ من إنتاج فرقة الساحة التابعة للبيت الفنى للمسرح، على مسرح الساحة خلال الفترة المقبلة، والعرض من ويشارك في البطولة الفنان عماد حمدى، نادية الشويخ، حسام سيد، ديكور محمد هاشم تأليف د محسن مصيلحى.

وتدور فكرة عرض "درب شكمبة " حول استعراض لصورة المسرح المصري من يعقوب صنوع في ثلاثينيات القرن الماضى حتى يومنا هذا، وذلك من خلال تقديم بعض اللوحات الخاصة بخيال الظل والمحبظاتية، ويتناول العرض حكي عن بداهيات فرق المسرح من يعقوب صنوع لمارون النقاش لأبو خليل القباني مرورا بفرق جورج ابيض وفرق المسرح الكوميدي.

يذكر أن آخر الأعمال المسرحية للفنان عمرو رمزي، مسرحية طيب وأمير من إنتاج المسرح الكوميدي، للكاتب أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وبطولة هشام إسماعيل، وتامر فرج، وعيد عبد الحليم، ومحمود الهنيدي، وأحمد السلكاوي، ونهى لطفي، ورشا فؤاد، وشيماء عبدالقادر، وشريف حسني.