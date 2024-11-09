شباب الدقهلية تطلق البرنامج التدريبي "التثقيف المالى للأسرة المصرية" بأجا

نفذ مركز شباب سماحه التابع إداره شباب اجا فى محافظة الدقهلية اليوم السبت، البرنامج التدريبى التثقيف المالى للأسرة المصرية ضمن البرنامج الرئاسي، فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 9 نوفمبر الي 14 نوفمبر 2024، وبمشاركة "25 " من الفتيات والسيدات.

جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و باشراف منار الهلالي رئيس قسم الشباب بالإدارة، وحضور ازهار الهلالي منسق المجلس القومي للمرأة، واسراء عبد الناصف مدربة الدوره، و احمد حمدي مسئول النشاط بالإدارة، ومشاركة عدد "25" من الفتيات والسيدات.

فيما يهدف البرنامج التدريبى "التثقيف المالى للأسره المصرية" الى توعية وتثقيف السيدات بجميع الامور المالية و الاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويشتمل على تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع اموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

كما يتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الاداره العامة للشباب، وعلي عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا.

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