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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لـ بايرن ميونخ أمام سانت باولي

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سانت باولي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره سانت باولي بملعب ميلرنتور في لقاء ينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يدخل بايرن ميونخ مباراته أمام ساونت باولي بتشكيل هجومي، إذ دفع كومباني بالرباعي ليروى ساني، هاري كين، كينجسلي كومان، وجمال موسيالا في الخط الأمامي.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته المتتالية، التي بدأت منذ خسارته أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، بينما يأتي سانت باولي في المركز  الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة سانت باولي

حراسة المرمى: مانويل نوير. 

خط الدفاع: رافائيل جوريرو، دايوت أوميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز. 

خط الوسط: جوشوا كيميش، ليون جورتسيكا، جمال موسيالا. 

وفي الهجوم: ليروى ساني، هاري كين، كينجسلي كومان.

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