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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل البنك الأهلي أمام فاركو في دوري نايل

طارق مصطفى
طارق مصطفى
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أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي: 
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي. 
خط الدفاع:محمد عبد الغني، محمود الجزار، هشام صلاح، يعقوبو. 
خط الوسط: أحمد ربيع، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمد هلال. 
خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور. 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:  أحمد صبحي، محمد بسيوني، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد النادري، سيد نيمار، أحمد مدبولي، محمد جريندو.

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