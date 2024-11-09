ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حياة كريمة.. قافلة بيطرية مجانية بقرية ميت الليت بالغربية "صور"

جانب من القافله
جانب من القافله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية ميت الليت التابعة لمركز السنطة، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "بداية جديدة" للتنمية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، و مدير الإدارة البيطرية بمركز السنطة، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  638 حيوان وماشية ،و1070 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "عبدالعزيز" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

IMG-20241109-WA0077
IMG-20241109-WA0077
IMG-20241109-WA0068
IMG-20241109-WA0068
IMG-20241109-WA0065
IMG-20241109-WA0065
IMG-20241109-WA0064
IMG-20241109-WA0064
الهيئة العامة للخدمات البيطرية الخدمات البيطرية الطب البيطري اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية