بسبب الأجرة.. حبس سائق ميكروباص شرع في قتل راكب بالشيخ زايد

السبت 09/نوفمبر/2024 - 03:46 م

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد حبس سائق سيارة ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالتعدي بسلاح أبيض "مطواة" على راكب والشروع في قتله بسبب خلاف على الأجرة بمدينة الشيخ زايد.

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة في البطن وحالته العامة سيئة وادعاء تعدي آخر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائق ميكروباص والمصاب بسبب خلاف على الأجرة قام خلالها السائق بالتعدي على الراكب بسلاح أبيض مطواة، محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.