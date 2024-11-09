"نحن معكم".. رسالة تتضامن يطلقها أطفال مكتبة مصر الجديدة لأقرانهم في فلسطين

تطلق مكتبة مصر الجديدة للطفل رسالة تضامن بعنوان "نحن معكم " لاطفال فلسطين وذلك فى الثانية عشر من ظهر غد الأحد من خلال ورش عمل بالرسم، يعبَّر فيها كل طفل عن رأيه بالرسم ورفضه لكل الممارسات الإسرائيلية من منطلق رؤيته الشخصية.

يعبر أطفال مصر من خلال الرسم عن تضامنهم مع أطفال فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية التى تمارسها بلا رحمة أو هوادة حيث يقوم الاطفال برسم جدارية يبلغ أبعادها مترين ومتر ونصف، تضم رسومات تعبر عن الوضع الراهن في فلسطين.

تتضمن الفاعلية أيضا عرض فيلم تسجيلى بعنوان " هنا فلسطين " يتناول عرض للقضية الفلسطينية من البداية حتى اليوم بطريقة مبسطة تناسب عقلية واستعاب الاطفال