صحة الدقهلية تعلن وصول 3 أجهزة أشعة جديدة

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، وصول 3 أجهزة أشعة X RAY بمستشفيات طلخا وشربين علاوة على اتميدة المركزى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.



وأعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومستشفياتها، عن شكره وتقديره لوزير الصحة والدكتور محمد فوزي، مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هاله مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر، مشيداً فى الوقت ذاته بجهود إدارة الأشعة بصحة الدقهلية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة وعماد السيد .

يذكر أن المستشفيات الثلاثة استقبلت الأجهزة صباح اليوم على أن تكون متاحة لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبها.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية قد أعلنت الأسبوع الماضى عن وصول أحدث جهاز مقطعية لمستشفى جمصة.

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