الفلفل الحار قد يكون حلا لإنقاص الوزن.. تعرف على طريقة دمجه في طعامك

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، قد يكون الحل أقرب مما نتصور، فبإمكان إضافة القليل من التوابل الموجودة في المطبخ، مثل الفلفل الحار، أن يسهم في دعم رحلة فقدان الوزن! يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابسيسين، الذي يزيد من إنتاج حرارة الجسم ويدعم عملية التمثيل الغذائي، كما أظهرت الأبحاث أنه قد يقلل الشهية والرغبة الشديدة، مما يسهل العجز الحراري الضروري لفقدان الوزن.

وبحسب الدكتورة توبي أميدور، خبيرة التغذية، فإن الفلفل الحار يمكن أن يحفز الأيض بشكل مؤقت ويساعد في تحقيق أهداف فقدان الوزن. ومع ذلك، يوصي الخبراء بتناول هذه التوابل باعتدال، لأن مكملات الفلفل قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا يعانون من مشاكل مثل الارتجاع المريئي.

طرق دمج الفلفل الحار في نظامك الغذائي

يمكن تخزين الفلفل الحار بسهولة لسنوات في المطبخ واستخدامه بطرق متعددة، مثل إضافته إلى الأطباق المشوية والحساء، أو حتى خلطه مع الشوكولاتة الداكنة لموازنة النكهات. ينصح الخبراء باستخدام كميات قليلة للاستمتاع بالنكهة الحارة مع الأطعمة المختلفة.

نصائح أخرى لخسارة الوزن

للحصول على نتائج صحية ومستدامة، لا بد من اتباع بعض العادات الغذائية بجانب إضافة الفلفل الحار، ومنها:

تناول وجبات متوازنة: يجب أن تحتوي الوجبات على دهون صحية، بروتين، وألياف.

التركيز على البروتين: تناول حوالي 20-30% من السعرات من البروتين للشعور بالشبع.

زيادة استهلاك الألياف: تساعد على الشعور بالشبع وتبطئ عملية الهضم.

النوم الجيد: يساهم النوم الكافي في تقليل الشهية وتحفيز النشاط البدني.

يمكن أن تضفي هذه التغييرات الصغيرة تأثيرًا ملحوظًا، ومع الوقت تصبح جزءًا من الروتين الصحي اليومي لتحقيق أهداف اللياقة.