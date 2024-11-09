ثورة فى علاج السكر.. إنتاج أنسولين جديد يوضع تحت اللسان وآخر يؤخذ بالفم

أفادت أبحاث جديدة من أطباء في مجال تصنيع الأنسولين لمرضي السكر وعلي رأسهم الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة، حيث تجرى أبحاث ودراسات طبيه لإنتاج انسولين يسهل استخدامه عن طريق تناوله من خلال الفم أو وضعه تحت اللسان.

وأوضحت ، أن الإنسولين عن طريق الفم هو الأفضل والأسهل لمرضى السكر من النوع الأول وكذلك عائلات هؤلاء المرضى، وهو حلم يراود مرضى النوع الأول والثاني الذين يتناولون الانسولين عدد من المرات علي مدار اليوم .

وأكدت، إن هناك محاولات مكثفة لإنتاج إنسولين يؤخذ عن طريق الفم ولكن في طريقها للبحث ثم الموافقة أو الاعتماد ، وتعد هذه المحاولات طفرة جديدة في عالم انتاج انسولين يوضع تحت اللسان ويمتص سريعا ، وهناك أنواع تمت تجربتها على حيوانات التجارب و تبدأ الدراسات على الإنسان خلال عام 2025.

وأشارت إلى أن هناك بداية لانتاج إنسولين يؤخذ عن طريق الفم مصنوع عن طريق النانو تكنولوجي في جامعة سيدني بالولايات المتحده الامريكية، مؤكده ، كل هذه الأبحاث تفتح بادرة أمل جديده في الآفاق خاصة لمرضى سكر النوع الأول الذين يتم علاجهم بحقن الانسولين 4 مرات في اليوم في المتوسط

وقالت، إن هناك نوع آخر من الإنسولين يطلق عليه الإنسولين الذكي، يخفض من ألم مرضى السكر، لأنه يحسن من طريقه عمله بناءا على مستوى السكر في الدم، حيث يعمل هذا النوع من الإنسولين عند ارتفاع السكر عن معدله الطبيعي في الدم ويتوقف الإنسولين الذكي عن العمل إذا انخفض مستوى السكر في الدم، ينتظر هذا النوع من الانسولين عمل تجارب بصورة موسعة في سبيل اتاحته والموافقة عليه من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكيه

"FDA ".