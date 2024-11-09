افتتاح أعمال تطوير وتجديد مسجد النور بالحي الحضري

شهد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، الدكتور هاني السباعي وكيل الوزارة مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، ظهر اليوم افتتاح اعمال تطوير وتجديد مسجد النور بالحي الحضري؛ وذلك بحضور عدد كبير من مديري الإدارات التنفيذية والأهالي.

وكان خليل والسباعي قد وجها خلال افتتاح المسجد الشكر لكافة الجهود ولكل من يقوم بالسعي للتبرع وإقامة دور العبادة فى جميع أرجاء المدينة .

ومن جانبه قال، الدكتور هاني السباعي وكيل الوزارة مدير عام مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر عن سيدنا عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من بنى مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله).

عقب الافتتاح التقى خليل والسباعي حيث بحثا اعمال التطوير المنتظرة و الإنشاءات الجديدة لدور العبادة و دور إدارة الأوقاف بالمدينة في نشر الدعوة واعلاء المبادئ الدينية التي تحث على غرس القيم و التسامح و التفاني في العمل و ذلك بحضور الشيخ جمعة بشير مدير إدارة أوقاف مرسى علم وضياء سليم سكرتير المدينة و فضيلة الشيخ حمزة احمد حسن مفتش إدارة الأوقاف بمرسى علم.