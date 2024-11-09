ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت اليوم السبت، محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة متهم وذلك علي خلفيه انضمامه لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبه لجلسه  ٨ ديسمبر.

أسندت النيابه للمتهم تهم الانضمام لجماعه اسست علي خلاف الدستور والقانون بغرض العنف والتهديد والترويع في الداخل و الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

بدر خلفية جماعة إرهابية ٨ ديسمبر خلاف الدستور العنف