تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت اليوم السبت، محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة متهم وذلك علي خلفيه انضمامه لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبه لجلسه ٨ ديسمبر.

أسندت النيابه للمتهم تهم الانضمام لجماعه اسست علي خلاف الدستور والقانون بغرض العنف والتهديد والترويع في الداخل و الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.