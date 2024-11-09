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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

متابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بدراو

المتابعة الميدانية
المتابعة الميدانية داخل المراكز التكنولوجى بمدينة دراو
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كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بقيام اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، بالمتابعة الميدانية داخل المراكز التكنولوجى بمدينة دراو برفقه كمال حلمى رئيس المدينة .

تسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين

موجهاً إلى الإستمرار فى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادة البيانات ، مع تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر ، على أن يتوازى مع ذلك تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن ، والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

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