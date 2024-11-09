نادي الرياضات البحرية يتصدر بطولة الصعيد للسباحة ويحصد المراكز الأولى

شهد كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم، احتفالية نادي الرياضات البحرية لحصوله على المركز الأول في مسابقة الصعيد للسباحة بمشاركة الكابتن فراج مدير مديرية الشباب والرياضة الأستاذ علاء التاية، رئيس مجلس إدارة النادي ولفيف من أعضاء النادي.

فى كلمته أثنى سكرتير عام المحافظة على الجهد المبذول من إدارة النادي والمدربين واللاعبين للحصول إلى هذا المركز، وحصد العديد من الميداليات مشيراً إلى أن شباب اليوم هم عماد المستقبل ويجب بنائهم بدنيا ورياضيا للحصول على أفضل النتائج للوصول بهم الى المحافل العالمية.

حقق نادي الرياضات البحرية إنجازاً كبيراً بتصدره بطولة الصعيد للسباحة، التي أقيمت في مدينة الغردقة بمشاركة 1100 سباح وسباحة من مختلف محافظات الصعيد.

نُظمت البطولة تحت رعاية نادي سينزو الرياضي وبإشراف الاتحاد المصري للسباحة، وشهدت منافسة شديدة بين أندية الصعيد في مختلف الفئات العمرية.

شارك نادي الرياضات البحرية بوفد مكون من 85 سباحاً و سباحة، وحقق نتائج مبهرة جعلته في صدارة البطولة. وقد تمكن أبطال النادي من حصد 170 ميدالية، منها 48 ميدالية ذهبية، و69 ميدالية فضية، و53 ميدالية برونزية، مما يعكس مهارتهم وتفوقهم في المنافسة.

ونجح الفريق في جمع 3597 نقطة، ما أهله لتحقيق المركز الأول بفارق كبير عن باقي الفرق المشاركة، ليؤكد على تطوره المستمر واستعداده العالي لهذه البطولة. وقد عبر الأستاذ علاء التاية، رئيس مجلس إدارة النادي، عن فخره بهذا الإنجاز الكبير، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل اللاعبين والمدربين.

ومن جانبه، أكد هاني حمد، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الرياضية، أن هذا الفوز يعكس التفاني والعمل الجاد الذي يقوم به النادي لتطوير مهارات اللاعبين وتأهيلهم للبطولات الكبرى. وأضاف أن النادي يطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة، ليرفع اسم النادي في المحافل المحلية والدولية.

فى نهاية الحفل قدم سليمان الدروع لبعض من أعضاء النادي لاسهاماتهم ودعمهم المتواصل في رفع اسم النادي بين أندية الجمهورية ووضعه في مكانة متميزة على الساحة الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة تعتبر واحدة من أهم الفعاليات الرياضية في الصعيد، حيث تسعى إلى تعزيز المنافسة الرياضية وتشجيع المواهب الشابة على تطوير مهاراتهم في السباحة، تحت إشراف الاتحاد المصري للسباحة.