محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري، ومجهوداتها في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأوضح الدكتور حامد موسى الأقنص، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد 1966 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي 2403556 طائر.

كما تم ضبط 39 كجم أغنام وماعز بمحاضر لحوم صالحة، أيضًا تم ضبط 35 كجم دواجن، و50 كجم أسماك بمحاضر لحوم غير صالحة، كما تم ضبط 5500 كجم دواجن، و310 كجم لحوم مصنعة بمحاضر سحب العينات.

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود 1966 حالة، وحالة سلخ درجة أولى، وفي مجال الوقاية، تم تحصين 150 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 755 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وكذا تحصين 6362 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين 4857 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين 203 رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين 9846 رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، وتحصين 81000 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على 33 مزارع دواجن وكانت حالتها الصحية جيدة، هذا إلى جانب استخراج ترخيص تشغيل 10 مزارع، وعدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع 14 مزرعة وكانت حالتها الصحية جيدة.

وفيما يخص مزارع الثروة الحيوانية، تم المرور على 10 حظائر، حيث تبين أن الحالة الصحية للمواشي جيدة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اختبار عينات لعدد 145 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وتحصين 238 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وتم اختبار 125 رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد حالات إيجابية، أيضًا تم ترخيص 18 من الكلاب، وعلاج 776 ضد مرض الجرب.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد 10760 حالة باطنة، 63 حالة جراحة، 3559 حالة طفيليات داخلية، 773 حالة جلدية، كما تم علاج 28 حالة بروتوزوا الدم، وتم تجريع 1200 حيوان.

وتم تنفيذ 13 قافلة علاجية تم خلالها الآتي، علاج 1121 حالة باطنة، و51 حالات جراحة، كما تم عمل 182 حالة سونار، 170 حالة تناسليات، 46600 حالة دواجن، كما تم رش 1579 حالة وتجريع 1074 حالة.

وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل لست حالات وتشخيص 27 حالة أمراض عقم، كما تم تشخيص وعلاج حالة واحدة أمراض الضرع، وبلغت عدد حالات السونار 347 ، وعدد حالات المسح التناسلية 90، وعدد الولادات 3.

أما مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات 438 من الأبقار، وعدد 84 من إجمالي التلقيحات للجاموس، وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد 114 ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم 778 من حيوانات المزرعة، كما تم تسجيل 778 رأس ماشية، وتسجيل 8 حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل 153 حيوانات أليفة، واستخراج 1580 بطاقة بدل فاقد، واستخراج 778 بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على 147 حيوان، وتم المرور على 13 منشأة بيطرية، وفي مجال التدريب، تم تدريب 28 طبيب خلال 7دورات تدريبية.