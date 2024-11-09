يوم رياضي ترفيهي للطلائع ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة بديرمواس

شهد اليوم السبت الموافق 9 من نوفمبر تنفيذ يوم رياضي ترفيهي للطلائع بمركز شباب الحاج قنديل التابع لإدارة شباب ديرمواس ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية ، و توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب .

تم تنفيذ يوم رياضي ترفيهي ، شارك فيه عدد 30 عضو طليع ، قام الأعضاء بممارسة عدد من الألعاب الرياضية الخفيفة مثل كرة القدم، ارتياد حديقة الطفل ، وبعض الفقرات الفنية والرياضية الخفيفة ، وسباقات الجري، الكراسي الموسيقية، الاقماع ، السلم المتعرج

حيث تم تكريم المشاركين المتميزين في النشاط، و ذلك بحضور مدير المركز ، ومشرف النشاط بمركز شباب الحاج قنديل .

يأتي ذلك فى ضوء تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ و متابعة إدارة شباب ديرمواس.