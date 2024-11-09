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السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

يوم رياضي ترفيهي للطلائع ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة بديرمواس

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شهد اليوم السبت الموافق 9 من نوفمبر تنفيذ  يوم رياضي ترفيهي للطلائع بمركز شباب الحاج قنديل  التابع  لإدارة شباب ديرمواس ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية ، و  توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير  الشباب و الرياضة لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب .

تم تنفيذ يوم رياضي ترفيهي ، شارك فيه عدد  30 عضو طليع  ، قام الأعضاء بممارسة عدد من الألعاب الرياضية الخفيفة مثل كرة القدم، ارتياد حديقة الطفل ، وبعض الفقرات الفنية والرياضية الخفيفة ، وسباقات الجري، الكراسي الموسيقية، الاقماع ، السلم المتعرج 

حيث تم تكريم  المشاركين المتميزين في النشاط، و ذلك بحضور  مدير المركز ، ومشرف النشاط بمركز  شباب الحاج قنديل .

يأتي ذلك فى ضوء تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ و متابعة إدارة شباب ديرمواس.

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا