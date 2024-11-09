أوبرا عربي بالمحلة في احتفالات الثقافة بعيد الطفولة

شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة، الجمعة، حفلا فنيا بحضور لفيف من أهالي الغربية، ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بعيد الطفولة.

بدأت الليلة الفنية بالسلام الجمهوري، وقدمت فرقة أطفال "أوبرا عربي" بقيادة الفنانة رنا بركات، باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المأخوذة من بعض الأغاني، والمسرحيات، والمسلسلات، والأفلام المصرية، بعد إعادة تجديدها على مستوى التوزيع والموسيقى والاستعراضات، وتقديمها في صورة مسرحية مبسطة، كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية، وحفاظا على التراث الفني المصري من الاندثار.

هذا وتوالت الفقرات الفنية على المسرح، ومن بينها: توت توت، يتربى في عزو، يا طيور النورس، يا ورد على فل وياسمين، بكيزة وزغلول، في البحر سمكة، بولا بولا، كان في فراشة صغيرة، سينما الأطفال، معلش احنا بنتكلم، واسكتش محدش شايف، ذهب الليل وطلع الفجر.

ومن المقرر أن تشهد العديد من المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والفنية، للاحتفال بعيد الطفولة الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وذلك بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن بينها: قصر ثقافة الطفل بطنطا، بيت ثقافة زفتى، بيت ثقافة كفر الزيات، مسرح 23 يوليو بالمحلة، ودار الكتب بطنطا.

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