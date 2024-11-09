مياه القاهرة تنظم حملة توعية مكثفة لحراس العقارات حول أهمية الترشيد| صور

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، حملة توعية مكثفة استهدفت حراس العقارات في المنطقة التاسعة بمدينة نصر، بهدف رفع الوعي بأهمية المياه ككنز ثمين، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات لترشيد استهلاكها، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الطموحة "بداية جديدة لتنمية الإنسان المصري".

وركزت الحملة على توعية حراس العقارات بأهمية المياه باعتبارها ركيزة أساسية للحياة، وكيفية الحفاظ عليها من خلال اتباع طرق ترشيد الاستهلاك في الحياة اليومية.

وتهدف الحملة إلى تزويد حراس العقارات بالمعلومات اللازمة حول أهمية المياه وأسباب ندرتها، وكيفية ترشيد استهلاكها في العقارات السكنية والتجارية.

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