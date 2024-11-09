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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم في قتل ابنه بالقاهرة بسبب الإدمان

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة متهم بقتل نجله بسبب إدمان المجني عليه للمواد المخدرة، لجلسة 6 يناير المقبل لحضور المتهم من محبسه.
وتبين من التحريات أن الأب حاول علاج ابنه من إدمانه للمخدرات أكثر من مرة، وفي يوم الواقعة طلب المجني عليه من والده مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات، إلا أن الأب رفض ذلك، فقام الابن بتهديده بسلاح أبيض، فقام الأب بإحضار سكين وسدد له 3 طعنات أودت بحياته.


وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر 69 عاما والمجني عليه 33 سنة، حيث قام الأب بتسديد 3 طعنات له على خلفية تعاطيه المواد المخدرة.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وأمرت بحبس المتهم

محاكمة القاهرة ادمان قتل نجله 6 يناير