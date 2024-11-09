دخول الجعافرة بأسوان ضمن قرى حياة كريمة.. والأهالي يشكرون الرئيس

توجه أهالى قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لإدراج قريتهم ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والتى ستساهم فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات ، مشيدين بالإستجابة السريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتلبية مطلبهم بشأن الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتوقف منذ عام 2008 ، وهو ما سيساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل أكثر من 18 ألف مواطن من أهالى القرية وتخفيف المعاناة عنهم .

إلزام الشركة المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة للإسراع بنهو العمل بمحطات رفع الرتاج والفلاليح والحديدون

وفى هذا الإطار كلف المحافظ بقيام السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل برفقة رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو كمال حلمى ، وأيضاً مسئولى الجهات المختصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمعاينة الميدانية لمشروع الصرف الصحى بالجعافرة ، وأكد السكرتير العام المساعد على أنه تم نقل تعليمات محافظ أسوان للشركة المنفذة لإلزامهم بالتوقيتات الزمنية المحددة للإسراع بنهو العمل بمحطة رفع الرتاج التى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 90 % بنهاية نوفمبر الجارى ، ومحطة رفع الفلاليح بنسبة 80 % بنهاية ديسمبر المقبل ، فضلاً عن محطة رفع الحديدون بنهاية مارس القادم .

لافتاً إلى أن هذا المشروع الحيوى يضم 28 كم شبكات إنحدار وخطوط إنحدار ، فضلاً عن الـ 3 محطات الرفع بتكلفة 80 مليون جنيه ، ويتم تكاتف الجهود لتشغيله ودخوله الخدمة لتحقيق عوائده الإيجابية على أهالى قرية الجعافرة بالشكل المطلوب .

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