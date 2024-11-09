منتخب تنزانيا للشباب يصل الإسماعيلية استعدادًا للقاء نظيره المصري وديًا

استقبل الدكتور محمد شيحة، مدير بطولة شمال إفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، منتخب تنزانيا لدى وصوله للإسماعيلية بحفاوة استعدادًا للقاء نظيره المصري، وديًا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، باستاد هيئة قناة السويس الجديد.

وكان منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 انتظم داخل معسكر مغلق بالإسماعيلية، للتحضير لبطولة تصفيات شمال إفريقيا لمرحلتهم السنية، المحدد موعدها خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تعادل سلبيًا مع تنزانيا الأربعاء الماضي، ويدير طاقم حكام من الإسماعيلية المباراة الثانية بينهما الليلة بقيادة علي الكيكي، ويعاونه محمد غزالي وسعد محمد، ورابعًا مصطفى فتحي، ويراقبها أحمد أبو الرجال، رئيس لجنة الحكام بمنطقة الإسماعيلية لكرة القدم.