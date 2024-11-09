دورة كرة قدم بمركز شباب بني محمد سلطان بالمنيا

نفذ مركز شباب بني محمد سلطان اليوم الموافق 9 نوفمبر 2024، دورة كرة قدم شباب حسب خطة الشهر الحالي واشترك مايزيد عن 64 لاعب قسموا الي 8 فرق كل مجموعه أربع فرق وكل فريق يتكون من 8لاعبين، واقيمت الدوره بنظام خروج المغلوب.

اتسمت المباريات بالجديه والاثاره والمنافسة الشريفة والروح الرياضية العاليه بين جموع المشاركين ، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في نهاية الدورة، وتم النشاط تحت إشراف

خالد بدر مشرف النشاط الرياضي.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة شباب المنيا.