حبس عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة في البحيرة

قرر إبراهيم مبارك، مدير نيابة مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس "عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية ضبطهما وبحوزتهما "70 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، على أن يتم التجديد للمتهمين فى المواعيد القانونية.

وكان اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من ضباط، وضباط الإدارة العامة للمخدرات يفيد بورود معلومات تفيد بقيام "عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، بالاتجار وترويج مخدر الحشيش، متخذا ، من دائرة المركز، والمراكز المجاورة، مسرحا، لمزاولة، نشاطه الإجرامى، وبعد التأكد من صحة المعلومات المتوافرة، واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين من قبل ضباط قطاع الأمن العام بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

وأسفرت تلك الحملات عن تمكن ضابط الإدارة العامة للمخدرات، من ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهما "70 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات" ، وبمواجه المتهم بما اسفر عنه محضر الضبط اعترف المتهم بحيازته المخدرات بهدف التجارة.

وحُرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في المواعيد.