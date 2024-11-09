كيف يتمكن نتنياهو من الاستمرار السياسي؟

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن استطلاعات الرأي أظهرت أن 45% من الإسرائيليين متشائمين بشأن مستقبل إسرائيل، مع عدم الثقة في بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، مشيرة إلى تلك الاستطلاعات تعكس مزاج الشارع الإسرائيلي وتوجهاته السياسية، وتحديداً في ظل انقسام الشارع الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض لنتنياهو.

وأضافت أبو شمسية خلال رسالة على الهواء، أن أرقام استطلاعات الرأي الأخيرة، يقرأها المستوي السياسي كدليل على استمرار نتنياهو، لافتة إلى أن حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو حصد في استطلاعات الرأي 23 مقعد في الكنيست مقابل 19 مقعد للمعسكر الوطني الذي يديره بيني جانتس، على عكس استطلاعات الرأي السابقة أثناء وجود جانتس في الحكومة، التي كانت تظهر أن يحصل على 21 إلى 23 مقابل تدني شعبية نتنياهو إلى 19، إلا أن اليوم انقلبت الصورة وبات نتنياهو يحصل على عدد مقاعد أكبر.

وأرجعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية ازدياد شعبية نتنياهو إلى ضعف بيني جانتس الذي خسر ثقة كثير من الإسرائيليين خاصة بعد مطالبة عائلات المحتجزين له بالبقاء في الحكومة الإسرائيلية، وحكومة الطوارئ لفرض قرارات متمثلة في ضرورة المضي قدماً لصفقة التبادل إلا أنه لم يستمع إلى تلك الأصوات، وانسحب وحل حكومة الحرب.