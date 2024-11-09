ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16499 طن تشمل : 1162 طن كلينكر و 100 طن اسمنت و 4100 طن ذرة و 5052 طن رمل و 2874 طن يوريا و 3211 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 78743 طن تشمل : 11623 طن حديد و 41800 طن قمح و 6583 طن سكر و 300 طن زيت طعام و 6282 طن ابلاكاش و 655 طن خشب زان و 11500 طن خردة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136896 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132054 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5102 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و شبرا و القليوبية و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4900 حركة .

نفذت هيئة ميناء دمياط بالتعاون والتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة ( بتروسيف ) إحدى شركات قطاع البترول فاعليات التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحري بالزيت ( مصر الجديدة 1 ) بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شئون البيئة وشركة موبكو وشركة بتروسيف ومراكزها التابعة بالإسكندرية و السويس ورأس غارب والغردقة والطور والتبين وأسوان وأسيوط إلى جانب الجهات المعنية داخل المجتمع المينائي .

ومن جانبه اكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .