ChatGPT يعود للعمل بعد انقطاع 30 دقيقة

أفادت شركة Open AI، أن برنامج الدردشة الآلي المعروف باسم "Chat GPT" التابع لها والمدعوم من Microsoft رجع للخدمة بعد توقف دام 30دقيقة مما أثر علي ألاف المستخدمين .

وأوضحت الشركة في بيان صدر على موقعها على الإنترنت: "تم حل المشكلات المتعلقة ببرنامج Chat GPT الآن".

ووفقا لما نشره موقع "India Today"، نشر الرئيس التنفيذي لشركة Open AI سام ألتمان على X أن برنامج Chat GPT حدث به عطل لمدة 30 دقيقة ، مضيفا رمز تعبيري عابسا ، قائلا : "نحن أفضل بكثير في الموثوقية مما كنا عليه من قبل، ولكن من الواضح أن هناك المزيد من العمل أمامنا".

وأشار موقع تتبع الأعطال Down detector إن خدمات Chat GPT توقفت لمدة نصف ساعة تقريبا ، مما أثر على أكثر من 19403 مستخدما.

ويذكر أن منذ إنشاء Chat GPT في نوفمبر 2022، اجتذب 250 مليون مستخدم نشط أسبوعيا، ووصلت قيمة Open AI إلى 157 مليار دولار من 14 مليار دولار في عام 2021 مع ارتفاع قياسي للإيرادات إلى 3.6 مليار دولار من الصفر، وهو ما يتخطي أضعاف توقعات ألتمان في ذاك الوقت.