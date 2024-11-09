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السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوة عن المواطنة ونبذ العنف ضمن مبادرة بداية في ديرمواس

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انطلقت اليوم بمركز شباب زرابي الرحمانية بديرمواس ندوة دينية عن المواطنة ونبذ العنف و حسن الخلق، وقبول الآخر، حضر الندوة عدد 30 عضو من أعضاء المركز و رواده، حاضر  الندوة الشيخ محمد صلاح  بإدارة الأوقاف بديرمواس".

تحدث في الندوة عن مفهوم المواطنة، و معني قبول الآخر ، وأهمية التحلي بحسن الخلق ، وحسن معاملة الآخرين، ومعني نبذ العنف، وتأثيره علي الفرد و المجتمع، وضرورة التحلي بالصفات الحميدة. 
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية ، و توجيهات وزير الشباب والرياضة لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب وفى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ومتابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة،  و تنفيذ و متابعة  إدارة شباب ديرمواس.
 

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا