ندوة عن المواطنة ونبذ العنف ضمن مبادرة بداية في ديرمواس

انطلقت اليوم بمركز شباب زرابي الرحمانية بديرمواس ندوة دينية عن المواطنة ونبذ العنف و حسن الخلق، وقبول الآخر، حضر الندوة عدد 30 عضو من أعضاء المركز و رواده، حاضر الندوة الشيخ محمد صلاح بإدارة الأوقاف بديرمواس".

تحدث في الندوة عن مفهوم المواطنة، و معني قبول الآخر ، وأهمية التحلي بحسن الخلق ، وحسن معاملة الآخرين، ومعني نبذ العنف، وتأثيره علي الفرد و المجتمع، وضرورة التحلي بالصفات الحميدة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية ، و توجيهات وزير الشباب والرياضة لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب وفى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ومتابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، و تنفيذ و متابعة إدارة شباب ديرمواس.

