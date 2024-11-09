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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه أسوان: تقليل انقطاع الخدمة لساعة ونصف بدلاً من 8 بقرى نصر النوبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان من اختصار مدة انقطاع المياه عن عدد من قرى مركزي كوم أمبو ونصر النوبة بشكل كبير، فبدلاً من الانقطاع لمدة 8 ساعات كما كان مخططًا له، اقتصر الانقطاع على ساعة ونصف فقط.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أن ذلك بفضل استخدام تقنية حديثة في أعمال الصيانة والإحلال، حيث تم اللجوء إلى لوحة ربط حلقية بجهد 11 كيلو فولت لتغذية المحطات بشكل بديل، مما سمح بفك وتركيب الموزعات الجديدة دون التأثير على إنتاج المحطة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن هذه الطريقة الجديدة وفرت الكثير من الوقت والجهد، حيث كانت الأعمال التقليدية تتطلب أكثر من 48 ساعة لإنجازها، مما كان سيؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين في هذه المناطق.

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