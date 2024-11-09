" مكنتش أعرف أنه غلط".. صرف مهندس من سرايا النيابة بعد ضبطه يتسلق الأهرامات

أخلت جهات التحقيق بالهرم سبيل مهندس، حاول تسلق أحد الأهرامات ، قبل أن يتم ضبطه بواسطة الأجهزة الأمنية، واقتياده إلى قسم شرطة الهرم.

وخلال التحقيق معه أنكر المهندس معرفته أن تسلق الهرم غير مسموح به، قائلًا، ماكنتش أعرف انه ممنوع، وعليه تقرر إخلاء سبيله من سرايا جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على مهندس معماري حاول تسلق هرم خفرع بالمنطقة الأثرية.

البداية بتلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الأثرية بضبط مهندس بعد تسلقه درجات هرم خفرع، وبالإنتقال والفحص تبين أن مهندس معماري حاول التسلق وتمكن الأمن من ضبطه، وبمواجهته أفاد بعدم علمه بأن ذلك غير مسموح.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.