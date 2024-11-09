حبس عاطل لاتهامه بإدارة كيان تعليمي وهمي في البحيرة

قررت النيابة العامة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية، قيامه بادارة كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وإستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، مع القيام بالتجديد فى المواعيد القانونية.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من ضبط الأمن العام ، يفيد، بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام "أحد الأشخاص" بإنشاء كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة وإستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبحوزته "4 أكلاشيه، 6 أجهزة تستخدم فى التزوير، وعدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير"، منسوب صدورها للعديد من الجهات 2 هاتف محمول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وحرر المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية.