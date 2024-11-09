زيندايا وآن هاثاواي تشاركان في بطولة فيلم كريستوفر نولان المقبل

انضمت زيندايا وآن هاثاواي إلى أحدث مشاريع المخرج البريطانني كريستوفر نولان، إلى جانب عدد من الأسماء التي تم الإعلان عنها قبل وقت سابق، بما في ذلك النجم مات ديمون، والممثل الشاب توم هولاند.

وسبق أن تعاونت هاثاواي مع نولان في فيلم الخيال العلمي "Interstellar" عام 2014، وفيلم "The Dark Knight Rises" عام 2012. وفي وقت سابق من هذا العام، أعربت هاثاواي عن امتنانها لنولان، الذي اختارها للتمثيل في فيلم "Interstellar" والذي أعتبرته أحد أجمل الأدوار التي لعبتها في أحد أفضل الأفلام التي شاركت فيها.

وفي سياق متصل، قال هولاند عقب اختباره للمشاركة في بطولة الفيلم: "كل ما أستطيع قوله هو أنني متحمس للغاية للتمثيل مع نولان. ومن الواضح أنني أشعر بالتكريم، ولكن هذا كل ما أستطيع قوله لأنه، لأكون صادقة، هذا كل ما أعرفه".

ووفق موقع “فارايتي” فإن استديوهات “يونيفرسال” تخطط لإصدار الفيلم بتقنية Imax في 17 يوليو 2026. ولا تزال تفاصيل المشروع طي الكتمان. وبعد النجاح الضخم الذي حققه فيلم "Oppenheimer"، والذي حصد 7 جوائز أوسكار وحقق إيرادات بلغت 958 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، فليس من الغريب أن يكرر نولان تعاونه مع الاستوديو مجددا.