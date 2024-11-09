بلينكن يعرب عن تطلع بلاده لمواصلة الشراكة مع كمبوديا بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تطلع بلاده لمواصلة شراكتها مع كمبوديا بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعميق العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال بيان صدر عن بلينكن هنأ فيه شعب كمبوديا بمناسبة يوم الاستقلال الحادي والسبعين الذي تحتفل به المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا اليوم السبت.

وقال بلينكن "تتطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة شراكتنا مع الحكومة الملكية في كمبوديا لتعزيز الرؤية المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والمزدهرة والآمنة".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن البلدين سيحتفلان بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين على إقامة العلاقات بينهما، واصفًا ذلك بـ"شهادة على الروابط القوية بين حكومتينا وشعبينا".

وأضاف "لإحياء ذكرى هذا الحدث المهم، نتطلع إلى تعميق علاقاتنا من خلال دور كمبوديا كمنسق بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والعمل الاقتصادي، والتبادلات الصحية والتعليمية العالمية، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، والحفاظ على التراث الثقافي لكمبوديا".

وثمن بلينكن تعاون بلاده المستمر مع كمبوديا بشأن القضايا الإقليمية والعالمية الرئيسية.