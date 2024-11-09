بنك المغرب: نسبة السيولة لدى البنوك تسجل ارتفاعا قدره 138،8 مليار درهم خلال أكتوبر

أفاد بنك المغرب المركزى، بأن نسبة السيولة في البنوك بلغت 138،8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد تسجيل 135،5 مليار درهم خلال الشهر السابق.

وأكد بنك المغرب المركزي - في بيان حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية - أنه في ظل هذه الظروف؛ تم رفع حجم العمليات الإجمالي لتدخلاته إلى 150،3 مليار درهم، من بينها 61،6 مليار درهم على شكل "تسبيقات" لمدة 7 أيام، و51،9 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و36،9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.

وأضاف البنك أنه على مستوى سوق" الإنتربنك" فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3 ملياردرهم خلال شهر أكتوبروسعرالفائدة المتوسط المرجح 2،75 % في المتوسط، وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال شهر أكتوبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.

وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر سبتمبر ارتفاعا قدره 19 نقطة أساس إلى 2،92% بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وشبه ركود عند 2،52 % بالنسبة للودائع لمدة سنة.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب المركزى في صفوف البنوك للفضل الثالث من السنة الجارية تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5،21 %.

وبالنسبة للقطاع المؤسسي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الشركات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5،12 %، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5،06 % لتسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5،68 % بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5،24 % بالنسبة لقروض التجهيز.

وحسب حجم الشركة، شهدت أسعار الفائدة المطبقة على الشركات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5،14 %، بينما شهدت تلك المطبقة على الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5،74 %.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الخاصة، فقد شهدت شبه ركود عند 5،91 %، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4،76 % لقروض السكن، وارتفاعا بقدر3 نقاط أساس إلى 7،06 % بالنسبة للقروض الاستهلاكية.