قعت وزارة الخارجية الروسية مع روندا على اتفاقية إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة (روسيا - الدول الإفريقية)، المعنقد حاليا في مدينة سوتشي الروسية.
كما وقعت روسيا مع تشاد اتفاقية لدعم التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والتعليم والتدريب والبحث العلمي.
العالم
روسيا توقع اتفاقيتين مع تشاد وروندا في مجالي إلغاء التأشيرات والتعليم العالي
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قعت وزارة الخارجية الروسية مع روندا على اتفاقية إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة (روسيا - الدول الإفريقية)، المعنقد حاليا في مدينة سوتشي الروسية.
قعت وزارة الخارجية الروسية مع روندا على اتفاقية إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة (روسيا - الدول الإفريقية)، المعنقد حاليا في مدينة سوتشي الروسية.