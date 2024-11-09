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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا توقع اتفاقيتين مع تشاد وروندا في مجالي إلغاء التأشيرات والتعليم العالي

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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قعت وزارة الخارجية الروسية مع روندا على اتفاقية إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة (روسيا - الدول الإفريقية)، المعنقد حاليا في مدينة سوتشي الروسية.
كما وقعت روسيا مع تشاد اتفاقية لدعم التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والتعليم والتدريب والبحث العلمي.

الخارجية الروسية روندا تشاد روسيا