اكتشاف رفات جندي من الحرب العالمية الأولى في ديكسمويد ببلجيكا

اكتشف مقاول يقوم بأعمال تطوير مسار خشبي للمشي وركوب الدراجات على طول نهر "يسر" في ديكسمويد (فلاندرز الغربية)، رفات جندي من الحرب العالمية الأولى.

وقال عالم الآثار في وكالة الدفاع الوطني الفلمنكية سام دي ديكر - بحسب ما نقلت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا (ار.تي.بي.اف)، اليوم /الأربعاء/ - "إن الفحص الأولي الرفات المكتشفة يشير إلى أنه قد يكون لجندي خدم في الجيش البلجيكي خلال الحرب العالمية الأولى.. وهذا أمر منطقي حيث أن الضفة الغربية لنهر يسر ظلت في أيدي البلجيكيين طوال فترة الحرب"، موضحا أن آخر اكتشاف من هذا النوع يعود إلى عام 2016، وسابقه كان في عام 1952.

وأشار إلى أن تحديد هوية الجندي سيكون معقدا للغاية، مضيفا أن الجندي ارتدى في يده اليمنى "خاتم جندي" عليه نقش بوق وعام 1915، وأن قطع الملابس التي تم العثور عليها، بما في ذلك زر الزي الرسمي الذي حفر عليه شكل أسد بلجيكي وقميص كاكي، تشير إلى الزي الملون الذي تم توفيره فقط للقوات البلجيكية المنتشرة على نهر اليسر منذ عام 1915.

وكانت الوكالة الفلمنكية قد أجرت فحصا أكثر تعمقا للبقايا والشظايا.. وفي غضون ذلك، أجرت خدمة مقابر الحرب بحثا نهائيا في الأرشيف لتتبع هوية الجندي، وسيتم بعد ذلك إعادة دفنه رسميا في مقبرة عسكرية بلجيكية.