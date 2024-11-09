تفعيل بروتوكول المشاركة المؤسسية واستضافة مركز شباب شلقام لمدارس القرية

استضاف مركز شباب شلقام التابع لإدارة شباب بني مزار عدد من تلاميذ مدرسة شلقام الإبتدائية للمشاركة في فاعليات الندوة الدينية بر الوالدين، حيث أدار الندوة أحد مشايخ الأزهر الشريف.

يأتي ذلك في إطارتفعيل بروتوكول المشاركة المؤسسية بين المؤسسات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، مما يساهم في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للشباب والمراهقين وبتوجيهات كلا من مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ووكلاء المديرية للشباب والرياضة، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن

