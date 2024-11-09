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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية مجانية لفحص قاع العين لمرضى السكري

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية لبناء وتنمية الإنسان المصري" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلقت كلية الطب البشري بالجامعة قافلة طبية متخصصة لفحص قاع العين لمرضى السكري، وذلك بقرية بني حميل التابعة لمركز البلينا بالمحافظة.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم خلال أعمال القافلة، استقبال الأهالى وإجراء الكشف والفحوصات اللازمة لهم على أمراض العيون، إلى جانب صرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية انه تم مناظرة عدد 243 مريض وفحص قاع العين لهم، وجمع البيانات اللازمه عنه مثل التاريخ المرضي، كما تم تحويل عدد 37 حالة إلى مستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال الفحوصات اللازمة وإجراء ما يلزم من تدخلات متابعة وتدخلات جراحية.

وأوضح الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة انه تم تنفيذ ندوتين للتوعية الصحية إحداهما عن مرض السكري أسبابه وأنواعه واعراضه، والثانية عن مضاعفات مرض السكري على العين وذلك بحضور اكثر من 200 مواطن من أهالي القرية.

حاضر بالندوات التوعوية الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني محمود الأستاذ المساعد بقسم طب وجراحة العيون وشارك بالقافله الدكتور أسامة العريبي نائب مدير المستشفى الجامعي الجديد، وفرج علي حسن مدير إدارة خدمة المجتمع بالكلية.

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