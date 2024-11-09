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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف: انطلاق المرحلة الثانية ضمن الموجة 24 لحملات إزالة التعديات

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعة، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف

وأشار محافظ بني سويف،إلى تكليفاته باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية،على مدار اليوم من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد،منوه عن متابعته للإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية وتضمنت عقد إجتماع تحضيري، ووضع جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.       

تجدر الإشارة  إلى أن  الموجة الحالية لإزالة التعديات كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي،وتم خلالها إزالة 208حالة (68 حالة تعد على أراض أملاك الدولة +140حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية ، وتستكمل بالمرحلة الثانية والتي بدأت "اليوم بمركز الواسطى" وتستمر  حتى 29 الشهرالجاري ، تليها المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

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