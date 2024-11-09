التصريح بدفن شخص لقي مصرعه بحادث سير في أكتوبر

قررت نيابة أكتوبر التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه في حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة الـ 800 فدان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب الآخر.

مصرع شخص وإصابة آخر

تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بمنطقة الـ 800 فدان بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل ومحاولة قائدة الإلتفاف مع الدوران أختل توازنه واصطدم بسور الكوبري وسقط قائده من أعلى الكوبري متوفيًا، فيما أصيب آخر كان برفقته.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.