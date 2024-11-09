بالصور.. مياه الشرقية تستقبل طلاب علوم الزقازيق في رحلة استكشافية لمحطة التنقية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية زيارة ميدانية لطلاب كلية العلوم بجامعة الزقازيق إلى محطة مياه الزقازيق المرشحة، وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلاب، بجهود الشركة في توفير مياه شرب نقية وآمنة، وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد حيوي.

ويأتي هذا في إطار تفعيل خطة التوعية التثقيفية بالشركة وتهدف إلى استقطاب سفراء جدد يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة ودعاه يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة.

خلال الزيارة تم اصطحاب الطلاب في جولة تفصيلية داخل المحطة، حيث شاهدوا عن قرب مراحل تنقية المياه بداية من سحبها من المصدر وحتى وصولها إلى المنازل، وشملت الجولة زيارة المعامل التي تجري فيها التحاليل الدورية لمراقبة جودة المياه ومقارنتها بالمعايير القياسية.

كما تم تعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه عبر المأخذ وتفقد المعامل حيث تم عرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية وكذا مراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورًا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وانتهاء بإضافة الكلور النهائى ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة، كما تم شرح دور المعامل في مراقبة جودة مياه الشرب، وذلك بصفة دورية ومقارنتها بالمعايير القياسية لجودة مياه الشرب.

وفي سياق متصل أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه لا غنى عن هذه الزيارات، مرحبًا بفكرة التواصل عبر زيارة الطلاب الذين هم صناع المستقبل وأن تلك الزيارات تهدف لنشر مجهود الشركة في توصيل كوب مياه نظيف.

وشدد أبو حلاوة، على أهمية هذه الزيارات في نشر الوعي بأهمية المياه وتشجيع الشباب على المشاركة في الحفاظ عليها، منوهًا أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها التوعوية واستهداف شرائح مختلفة من المجتمع.