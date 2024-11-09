خلال أسبوع.. تحرير 150 محضر مخالفات تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 19 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 18 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 33 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 10محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة)

في حين تم تحرير محضرًا ضد تجار ومسؤولين عن مخازن لحيازتهم دقيق بلدي مدعم من الدولة والمخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، حيث تم ضبط 25 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم كان يتم إعادة طرحه للبيع في السوق السوداء للتربح غير المشروع، ومحضر ضد أحد المسؤولين عن محلات السلع الغذائية لحيازته لحومًا مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 70 كجم من مصنعات اللحوم غير معلومة المصدر. تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، وعرضهم على النيابة العامة.

فيما تم تحرير محضرًا ضد أحد تجار السجائر والأدخنة لحيازته سجائر مستوردة مهربة، بالإضافة إلى مخالفته للقوانين المتعلقة بالضرائب وعدم وجود فواتير دالة على مصدر السجائر. تم ضبط 200 علبة سجائر مستوردة. تم تحرير محضرين ضد الجزارين لحيازتهم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم ضبط 10 كجم من اللحوم غير المطابقة للمعايير القانونية. تم تحرير 4محاضر ضد المسؤولين عن إدارة طلمبات رصيف التموين لعدم وجود ترخيص من الهيئة المصرية العامة للمواد البترولية. تم ضبط 1600 لتر سولار و1600 لتر بنزين 80، وتم إزالة الطلمبات من قبل الجهات المختصة.

كما تم تحرير 4محاضر ضد المسؤولين عن مستودعات بوتاجاز لقيامهم بالغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر ضد المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار للمستهلكين، وكذلك 10محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية. كما تم سحب 16 عينة غذائية ومتنوعة لفحصها معمليًا، والتأكد من صلاحيتها، وذلك لضمان صحة وسلامة المستهلكين.